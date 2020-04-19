أوكرانيا تسجل 343 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأحد، تسجيل 343 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في أوكرانيا وصل إلى 5449 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 141 وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 347 شخصاوأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة في العاصمة كييف ارتفع من 31 إلى 801 من بينهم أربعة أطباء، فيما تم تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بين صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.وأعلنت أوكرانيا في أواخر شهر مارس الماضي حالة الطوارئ في البلاد حتى 24 أبريل الجاري في محاولة منها للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.