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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد إذاعة مسلسل «فرح عديلة» لـ إسعاد يونس على «ميجا إف إم»

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:36 م
إسعاد يونس
إسعاد يونس
منار إبراهيم
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تخوض الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل إذاعي جديد يحمل عنوان "فرح عديلة" ويشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد، على أن يبث على محطة راديو ميجا إف إم، خلال الشهر الكريم في الساعة الرابعة عصرًا.

وتدور أحداث المسلسل الإذاعي، في إطار الكوميديا الاجتماعية، وذلك بطبيعة خفة ظل بطلي العمل إسعاد يونس وبيومي فؤاد، واللذين يقومان بغناء تتر العمل.

يذكر أن إسعاد يونس تقدم برنامج صاحبة السعادة كل إثنين وثلاثاء، على قناة dmc في 11 مساء.

من جهة أخرى، يشارك بيومي فؤاد في مسلسل "خيانة عهد"، للنجمة يسرا المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، ويضم العمل ‏نخبة من النجوم أبرزهم؛ حلا شيحة، خالد سرحان، بيومي فؤاد، عبير صبري، جومانا مراد، هنادي مهنا، خالد أنور‏، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان، رمزي العدل وغيرهم من النجوم.

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