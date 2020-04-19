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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب يقترح إنشاء تطبيق إلكتروني لتسجيل العمالة غير المنتظمة

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:34 م
مجلس النواب
مجلس النواب
محمد جعفر
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قال الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب، إن منظومة صرف منحة العمالة غير المنتظمة، تواجه العديد من الأزمات، خاصة مع صرف المنحة لنسبة ضئيلة جدا ممن تقدموا لها.

وأكد غيتة، في بيان له، ضرورة تطوير هذه المنظومة من خلال إنشاء تطبيق إلكتروني خاص بها يتم خلال تسجيل الرقم القومي الخاص بالمتقدم ثم تبيان مدى احقيته للمنحة وأسباب ذلك، وتحديد موعد صرفها له.

وأشار إلى وجود آلاف المستحقين لهذه المنحة ممن تضررت أعمالهم ورواتبهم جراء أزمة فيروس كورونا، وعليه فلا بد من التزام الدولة بصرف منحة لهم خلال الفترة المقبلة، لاعانتهم على تجاوز الأزمة.

وطالب وزيري الاتصالات والإنتاج الحربي بضرورة العمل على إنشاء منظومة إلكترونية خاصة بالعمالة غير المنتظمة ويتم تسجيل فيها المستحقين للمنحة فقط، حتى يصل الدعم لمستحقيه.

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