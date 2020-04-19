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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يستقبل مستشار رئيس جمهورية تشاد

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:33 م
التراس
التراس
إيمان ماهر
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استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، محمد صالح عبدالجليل، مستشار رئيس جمهورية تشاد، بحضور سفير تشاد بالقاهرة.

تأتي الزيارة في ظل استراتيجية الدولة للانفتاح على أفريقيا وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الأفريقية.

تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات المختلفة والاستفادة من الإمكانات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات المشروعات التنموية بجمهورية تشاد.

أكد محمد صالح عبدالجليل حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية، مشيدًا بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخُطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي، كما أثني على مُبادرة الرئيس السيسي لدعم الشراكة المصرية الإفريقية في كافة المجالات التنموية.

وأشاد عبدالجليل بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية الهامة بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى تطلع بلاده لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية بتشاد ومَجالات الصناعة المختلفة ومنها الصحة والصناعات الطبية وأدوات التعقيم الوقائية والإتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والطاقة المتجددة ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية، بالإضافة إلي تدريب الكوادر البشرية بوحدات ومراكز التدريب بالهيئة العربية لتصنيع.

وأشار التراس إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكاناتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية، مشيرًا إلي بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية احتياجات أشقائنا بدولة تشاد، خاصة في ظل تشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية والعالمية للعمل علي نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء.

وأضاف أننا اتفقنا أيضًا، على المشاركة في مشروعات البنية التحتية والرقمنة والأرشفة الإلكترونية وتبادل الزيارات، مُشددا على أهمية التدريب في مجالات متعددة وتأهيل الكوادر الفنية بجمهورية تشاد بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.

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