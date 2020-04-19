ما مصير مشروع «شارع المكتبات» في ظل أزمة كورونا؟

كشف الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن مشروع "شارع المكتبات" سينطلق فى شهر رمضان المقبل؛ حيث مقرر أن يضم 50 مكتبة على أن تفتتح بعض المكتبات فى أكاديمية الفنون بشارع الهرم.وأوضح"عبده" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الاتحاد خاطب كلا من وزارة الثقافة للتدخل لمساعدة صناعة النشر فى مصر فى ظل تداعيات أزمة كورونا، وكذلك وزارة التربية والتعليم حيث طالبها باعادة تمويل المكتبات مرة اخرى، وكذلك بنك المعرفة، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يسهم بقدر كبير باتاحة اعمال الناشرين أون لاين من خلاله، وكذلك كل من وزارة الشباب ووزارة الصناعة، حيث تقدم بطلب لكل منهما بدعم الناشرين، معبرًا عن أمله فى ان تقوم وزارة المالية برفع الضريبة عن الناشرين خلال هذه الأزمة كنوع من الدعم.