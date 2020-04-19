«المتحدة للخدمات الإعلامية» تحشد نجوم الغناء في سهرة عيد الربيع

تنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سهرة فنية مميزة بمناسبة أعياد الربيع، بمشاركة عدد من نجوم الفن والغناء، وتذاع السهرة على شاشة قنوات "الحياة"، و"CBC" فى العاشرة مساءً، غدًا، وسيتم مراعاة احتياطات التباعد الاجتماعي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم المتحدة للخدمات الإعلامية - في بيان اليوم - إنه من المتوقع مشاركة عدد ضخم من النجوم منهم حميد الشاعري، وهشام عباس، ومحمد محيي، ومصطفى حجاج، ومحمد عدوية، ومن الفرق الموسيقية الغنائية فريقا "وسط البلد"، و"مسار إجباري".وأوضح أن السهرة جزء من دور القنوات في تقديم مادة ترفيهية في مثل هذه المناسبات وفقا لتكليفات مجلس إدارة المجموعة، برئاسة الأستاذ تامر مرسي والتي تنص على تسخير كافة إمكانات المؤسسة في الدعم المعنوي للمصريين في هذا الوقت الصعب.