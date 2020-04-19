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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعلاميون وفنانون عرب يطالبون بإنهاء الإجراءات القسرية على سوريا

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:30 م
سوريا
سوريا
مروة عنبر
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أدان نائب رئيس اللجنة التنفيذية لتجمع إعلاميين ومثقفين أردنيين من أجل سوريا، إسناد جمال العلوي، بشدة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة من قبل الغرب على سوريا داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهائها.

وطالب العلوي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، من عمان، الدول العربية والدول الصديقة للوقوف إلى جانب سوريا وتقديم الدعم المناسب لتمكينها من التصدي لوباء كورونا مؤكدا ثقته بأن الدولة السورية التي واجهت وحققت انتصارات مهمة على الإرهاب طوال السنوات العشر المنصرمة قادرة أيضا على مواجهة كل التحديات والظروف الصعبة التي تتعرض لها، وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا.

وفى السياق ذاته، قال الأكاديمي عزمي منصور رئيس جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين باتوا يمثلون منتهى الوحشية والإجرام والسقوط الأخلاقي عبر إجراءاتهم القسرية ضد الشعب السوري وكذلك عبر إقحام حقدهم السياسي في المسائل الإنسانية.

وأضاف منصور أن هذه الوحشية تتجلى أيضا بموقفهم من فنزويلا وكوبا وصولا إلى قطع التزامات واشنطن المالية تجاه منظمة الصحة العالمية معتبرا أن جائحة كورونا كشفت أبشع ما في النظام الامبريالي من جشع وأنانية ووحشية.

وفى بيروت، دعا الفنان اللبناني الممثل أحمد الزين إلى إنهاء الإجراءات القسرية الغربية الظالمة المفروضة على سوريا من قوى إستعمارية تدعي زورا وبهتانا تمسكها بالمضامين الإنسانية والأخلاقية.

وقال الفنان الزين في حواره لوكالة الأنباء سانا، إن سوريا كانت وستظل حاضنة العروبة وسنحفظ لها ما قدمته للبنان وفلسطين وجميع قضايانا المشروعة ولذلك فهي تستحق منا أن نقف معها ولا سيما في هذه الظروف حيث تواجه الإرهاب كما تواجه حاليا وباء كورونا، مناشدا أحرار الأمة والعالم ولا سيما الفنانين العرب الذين قدمت لهم سوريا كل العون والتكريم والاحترام بأن يرفعوا صوتهم لكسر هذه الإجراءات العدوانية ضد سوريا.

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