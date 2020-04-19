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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس الغد بارد ليلًا والقاهرة 29

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:29 م
طقس
طقس
أ.ش.أ
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإ ثنين طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.. لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.. مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة على شمال الصعيد، حار نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على جنوبه.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 16 29
شبين الكوم 16 27
طنطا 15 27
دمنهور 15 26
الإسكندرية 15 24
بلطيم 14 23
مطروح 15 24
السلوم 14 23
سيوة 15 28
بورسعيد 18 23
دمياط 17 24
الزقازيق 15 28
الإسماعيلية 15 29
السويس 17 28
العريش 14 24
رفح 13 24
رأس سدر 16 28
نخل 11 27
نويبع 20 28
طابا 18 27
كاترين 10 25
الطور 17 27
شرم الشيخ 21 30
الغردقة 20 29
مرسى علم 19 27
الفيوم 17 30
بني سويف 16 30
المنيا 16 31
أسيوط 17 31
سوهاج 16 32
قنا 18 32
الأقصر 17 33
أسوان 19 34
أبوسمبل 20 32
الوادي الجديد 17 32
شلاتين 21 31
أبو رماد 21 30
حلايب 20 29
راس حدربة 21 30

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