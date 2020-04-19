الأرصاد: طقس الغد بارد ليلًا والقاهرة 29

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإ ثنين طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.. لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.. مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة على شمال الصعيد، حار نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على جنوبه.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 16 29شبين الكوم 16 27طنطا 15 27دمنهور 15 26الإسكندرية 15 24بلطيم 14 23مطروح 15 24السلوم 14 23سيوة 15 28بورسعيد 18 23دمياط 17 24الزقازيق 15 28الإسماعيلية 15 29السويس 17 28العريش 14 24رفح 13 24رأس سدر 16 28نخل 11 27نويبع 20 28طابا 18 27كاترين 10 25الطور 17 27شرم الشيخ 21 30الغردقة 20 29مرسى علم 19 27الفيوم 17 30بني سويف 16 30المنيا 16 31أسيوط 17 31سوهاج 16 32قنا 18 32الأقصر 17 33أسوان 19 34أبوسمبل 20 32الوادي الجديد 17 32شلاتين 21 31أبو رماد 21 30حلايب 20 29راس حدربة 21 30