إذاعة مسلسل «لف وارجع تاني» لـ أحمد حلمي على «ميجا إف إم» في رمضان

يخوض الفنان أحمد حلمي، السباق الرمضاني المقبل بالمسلسل الإذاعي "لف وارجع تاني" وتشاركه البطولة الفنانة هنا الزاهد، على أن يبث طوال الشهر الكريم على إذاعة راديو ميجا إف إم في الساعة الثالثة والنصف عصرًا.المسلسل يشارك في بطولته بجانب "حلمي" وهنا الزاهد كل من أحمد حلاوة، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، حسام داغر، وتأليف مجدي الكدش وإخراج علاء خلف.من جهة أخرى، يعكف أحمد حلمي في سرية تامة على كتابة فيلمه الجديد مع ورشة من المؤلفين الشباب، حيث استقر على فكرة السيناريو التي تدور في إطار كوميدي، ومن المقرر أن يخوض به المنافسة في موسم عيد الأضحى المقبل، وحتى الآن لم يستقر على المخرج الذي يتولى مهام العمل.