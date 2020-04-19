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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يتفقد منطقة الأبراج والحي الخامس بالعاصمة الإدارية

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:28 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، واللواء شعبان ضاحي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، وذلك عقب تفقده مبنيي مجلس الوزراء ومجلس النواب.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول أعمال الإنشاء ومعدلات التنفيذ، وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن المشروع يشهد تنفيذ أبنية ضخمة وأبراج شاهقة، حيث يبلغ ارتفاع البرج الأيقوني الذي يتم العمل فيه حاليًا 385.8 متر، وهو يعتبر أطول مبنى في إفريقيا، وقد استغرق بناء الأساسات البدائية للبرج حوالي 38 ساعة.

ولفت الوزير إلى أنه في هذا المشروع تم استخدام التكنولوجيا المتقدمة من أجل الإنشاء السريع للهيكل الملتف حول البرج، والذي يتم بناء كل طابق به بمعدل 5 ـ 6 أيام للطابق، ووصل ارتفاع الهيكل الأنبوبي إلى نحو 150 مترًا.

وتفقد رئيس الوزراء، ومرافقوه، الحي السكني الخامس، الذي يأتي تنفيذه في إطار مشروعات المرحلة الأولى وتشمل هذه المرحلة منطقة الحي السكني الثالث R3 بمساحة 1000 فدان، منطقة الحي السكني الخامس R5 بمساحة 985 فدانا، ومنطقة الأعمال المركزيـة CBD بمساحة 190 فدانا، والنهـر الأخضـر CP بمساحة 980 فدانا، كما تصل مساحة مشروعات المرافق إلى 40 ألف فدان.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان، تم خلاله الإشارة إلى أن الحي السكني الخامس يضم 211 عمارة، و105 فيلات، إلى جانب 175 مبنى في منطقة التاون هاوس وتوين هاوس، إضافة إلى 11 مبنى أبراج إسكان مختلط، و174 مبنى عمارات إسكان مختلط، موضحًا أن نسبة التنفيذ الإجمالية حتى مارس 2020 تصل إلى 55%، وشملت الأعمال الخرسانية (قواعد وأساسات وهيكل خرساني)، وأعمال المباني والتشطيبات، إلى جانب التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية، لافتًا إلى أنه من المخطط أن تصل نسبة الإنجاز حتى 30 يونيو المقبل إلى 65%، على أن تكون هذه النسبة في 31 ديسمبر 2020 (75%).

وتابع مدبولي، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذي لمشروع الحديقة المركزيّة، وخلال الجولة شرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الموقف التنفيذى للمشروع، الذى يشتمل على مطعم مطل على بحيرة وحديقة أعمال فنية وحديقة تراثية وحديقة أنشطة ترفيهية، وبحيرة أعمال فنية ومنطقة مفتوحة ومسرح مفتوح وحديقة تعليمية ترفيهية وحديقة المكتبة المفتوحة، والساحة الرئيسية لمنطقة الأعمال المركزية وحديقة منطقة الأعمال المركزية والنادي الرياضي، وعدد آخر من المشروعات.

واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح حول الموقف الحالي لمصادر المياه الرئيسية للعاصمة الإدارية، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنها تشمل التغذية من محطة مياه العاشر من رمضان، وفيما يتعلق بالتغذية من محطة مياه القاهرة الجديدة، فقد أوضح وزير الإسكان أنه تم تنفيذ الأعمال المدنية والطلمبات والأعمال الإلكتروميكانيكية بمشروع رافع المياه بهذه المحطة، كما تم تنفيذ خطوط المياه المغذية للعاصمة من محطة مياه القاهرة الجديدة بخطى 1000 مم بطول 33 كم.

كما اطلع «مدبولي» على الموقف التنفيذي لشبكات الصرف الصحى الرئيسية بالعاصمة الإدارية، ومنها خط الصرف الرئيسي لأحياء R1،R2،R3 جنوب المستقبل، وخط الصرف الرئيسي المؤقت لمدينة بدر، وغيرها من خطوط الصرف التى تخدم المنشآت المختلفة بالعاصمة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل فى كل المشروعات بكامل الطاقة، خاصة مع التزام الشركات المختلفة بالإجراءات الوقائية، لتعويض الفترة الماضية.

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