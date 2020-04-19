حزب أردوغان يستولى على الكمامات لاستغلالها في الدعاية لنفسه (فيديو)

عرضت قناة "تركيا الآن"، مقطع فيديو، لمواطن تركي يسأل أحد أعضاء حزب أردوغان قائلا: "لا أحد يستطيع الحصول على ماسكات، من أين حصلتم عليها؟ تفضل يا أخي اسألكم أين وجدتم الماسكات".فأجابه عضو حزب أردوغان: "لقد جاءت الماسكات من حزب العدالة والتنمية" ليرد الآخر: "لماذ تضعون أعلام الحزب؟"، فأجابه "نضعها لأنها أتت من منظمات الحزب يا أخي"، فسأله المواطن: "هل تقومون بالدعاية للحزب بهذا العمل؟"، فأجابه: "لا هذه قد أتت من منظمات حزبنا مفهوم".وسجلت تركيا زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة، خلال 24 ساعة، مما قربها أيضا من العدد الإجمالي للإصابات في الصين التي ظهر فيها المرض.