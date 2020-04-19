حزب أردوغان يستولى على الكمامات لاستغلالها في الدعاية لنفسه (فيديو)
الأحد 19/أبريل/2020 - 02:25 م
هدير شعراويطباعة
عرضت قناة "تركيا الآن"، مقطع فيديو، لمواطن تركي يسأل أحد أعضاء حزب أردوغان قائلا: "لا أحد يستطيع الحصول على ماسكات، من أين حصلتم عليها؟ تفضل يا أخي اسألكم أين وجدتم الماسكات".
فأجابه عضو حزب أردوغان: "لقد جاءت الماسكات من حزب العدالة والتنمية" ليرد الآخر: "لماذ تضعون أعلام الحزب؟"، فأجابه "نضعها لأنها أتت من منظمات الحزب يا أخي"، فسأله المواطن: "هل تقومون بالدعاية للحزب بهذا العمل؟"، فأجابه: "لا هذه قد أتت من منظمات حزبنا مفهوم".
وسجلت تركيا زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة، خلال 24 ساعة، مما قربها أيضا من العدد الإجمالي للإصابات في الصين التي ظهر فيها المرض.
فأجابه عضو حزب أردوغان: "لقد جاءت الماسكات من حزب العدالة والتنمية" ليرد الآخر: "لماذ تضعون أعلام الحزب؟"، فأجابه "نضعها لأنها أتت من منظمات الحزب يا أخي"، فسأله المواطن: "هل تقومون بالدعاية للحزب بهذا العمل؟"، فأجابه: "لا هذه قد أتت من منظمات حزبنا مفهوم".
وسجلت تركيا زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة، خلال 24 ساعة، مما قربها أيضا من العدد الإجمالي للإصابات في الصين التي ظهر فيها المرض.