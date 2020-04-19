رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البطريرك الماروني: نساند الحكومة اللبنانية لعبور الأزمة الاقتصادية

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:24 م
بطرس الراعي
بطرس الراعي
أ.ش.أ
طباعة
أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، عن مساندته للحكومة اللبنانية حتى يتسنى لها اتخاذ الخطوات الإصلاحية اللازمة التي من شأنها إنقاذ البلاد من الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة التي يشهدها لبنان.

وقال بطريرك الموارنة - في كلمة اليوم خلال عظة الأحد - إن الظرف الذي يمر به لبنان، يتطلب من المسئولين والقوى السياسية الابتعاد عن الصراعات والاصطفافات غير المجدية، والمضي قدما في العمل المشترك لصالح البلاد والشعب.

وأضاف: "الشعب اللبناني لا يبحث عن موالين ومعارضين، بل عن منقذين، البعض يتخلى عن الدولة والآخر يستولي عليها، وقليلون هم الذين يبالون بوجه الشعب الاقتصادي والاجتماعي، والحكومة لا تستطيع أن تنجح إن لم نكن جميعا اليد المساندة".

وأشار إلى أن الحكومة مطالبة أن تُثبت قدرتها وتماسكها واستقلاليتها عبر الابتعاد عن أي وصاية تُحد من مساعدة الدول المانحة، وأن تأخذ المبادرات الشجاعة والصعبة لوقف التدهور واستعادة الثقة الشعبية الداخلية والعربية والدولية، وأن تسرع في تنفيذ الخطة الإصلاحية.

من جانبه، أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عوده، أن الحكومة اللبنانية يتعين عليها العمل على انتشال لبنان من الأزمات التي يمر بها من دون أن يدفع المواطن ثمن أخطاء الحكم، وأن تهتم بالأساسيات بدلا من المحاصصات السياسية.

وشدد المطران عوده - في كلمته بمناسبة قداس عيد الفصح (للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي) - على وجوب الحفاظ على أموال ومدخرات اللبنانيين في البنوك، وعدم المساس بها كونها تمثل جنى عمر المواطن اللبناني، وأن تتجه الحكومة إلى معالجة مكامن إهدار المال العام والفساد.

وقال: "انتفض الشعب اللبناني في 17 أكتوبر الماضي لأنه لم يعد يتحمل الاستغلال.. شعبنا يستحق الحياة الكريمة، وأملنا أن تعمل هذه الحكومة على توفيرها بعيدا عن الممارسات والأخطاء السابقة".

وأضاف: "نزع الشعب ثقته من الطبقة الحاكمة، فإذا أرادت استعادتها عليها أن تعالج الأمور بوضوح وشفافية وعدل، وأن تستنبط حلولا إيجابية خلاقة، معتمدة على أحكام الدستور، وأن تقوم بالإصلاح الحقيقي على كافة الأصعدة، لكي ترضي الناس لا الطبقة السياسية وأحزابها"، وتابع "وفي هذه الأزمة الخانقة، على الدولة أن تقوم بواجبها تجاه الفئات الأكثر فقرا.. صحيح أن ميزانية الدولة عاجزة، لكن مهمة الدولة الأساسية رعاية شعبها".

موضوعات متعلقة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

القوات المسلحة تهنئ المسيحيين بعيد القيامة المجيد

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

الموافقة على قانون العلاوة الدورية للعاملين

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

الإفتاء: دعوات الصلاة أعلى أسطح المنازل غير جائزة شرعًا

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

فورمولا 1: هورنر يتحدث عن إنقاذ الفرق الصغيرة في ظل أزمة كورونا

تقنية جديدة لقياس استجابة النباتات للمؤثرات الخارجية

منظومة إلكترونية جديدة تساعد في التعرف على بعوض الأمراض

توم هانكس يكشف تجربة كورونا: آلام وإعياء.. واستسلام سريع

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
المزيد

الثقافة

ما مصير مشروع «شارع المكتبات» في ظل أزمة كورونا؟

«حكايات المطر».. رواية جديدة للكاتبة آسيا عبد الهادى

عبده: 20 مليون دولار حجم خسائر قطاع النشر في مصر بسبب كورونا

طارق عبدالفضيل ينتهي من ديواني شعر خلال عزلته