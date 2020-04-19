اتجاه حكومي لتعزيز تمويل خطة مواجهة فيروس كورونا

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن خطة الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا قد تتعدى الـ100 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة في ضوء تطورات الأوضاع على أرض الواقع والحاجة إلى مزيد من الإجراءات لمساندة القطاعات الصحية بشكل أساسي أو مساندة القطاعات الاقتصادية.وأكدت الوزيرة، في تصريحات الأحد، أن الحكومة قادرة على تمويل إجراءات خطة مواجهة أزمة كورونا نظرًا لما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من نجاحات ساعدت الاقتصاد المصري على تحمل الصدمة بشكل كبير، مشيرة إلى أن مصر حققت معدل نمو مستدام وصل لـ5.6% وكان مستهدفا زيادته قبل أزمة كورونا لـ5.8% بنهاية العام الحالي 2019-2020 إلا أن انعكاسات الأزمة وتوقف السياحة والنقل الجوي منتصف مارس الماضي خفضت توقعات الحكومة بشكل كبير.وأضافت السعيد أن الحكومة لديها العديد من السيناريوهات للتعامل مع تداعيات الأزمة الصحية غير المسبوقة التى يشهدها العالم، موضحة أن كافة الخيارات مطروحة بما فى ذلك اللجوء لصندوق النقد أو البنوك لمزيد من الإقراض لتوفير التمويل اللازم.وأشارت هالة السعيد إلى أن حجم الاعتمادات الحكومية الإضافية التى تم توفيرها للقطاع الصحى قاربت الـ 4 مليارات جنيه، إضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الطبى بموازنة العام المقبل بنسبة 70%، وزيادة البدل الموجه للعاملين بالقطاع الطبى، وزيادة استثمارات المستشفيات الجامعية بنسبة 110%.وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري أمامه فرصة جيدة للاستفادة من أزمة كورونا من خلال ترشيد فاتورة الواردات مع غلق حركة التجارة والعمل على توطين هذه الصناعات، خاصة أن مصر لديها باع فى الصناعات الكيماوية والدوائية، فضلًا عن إمكانية التوسع فى زيادة صادرات الحاصلات الزراعية لدول العالم مع غلق حركة التجارة في أوروبا وبعض الدول التى كانت مصدر الغذاء الرئيسي لأوروبا والعالم.