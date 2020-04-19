حبس متهم بقتل ابنه فى البساتين 4 أيام

أمرت نيابة البساتين، اليوم الأحد، بحبس عامل، قتل نجله بالتعدى عليه بالضرب المبرح 4 أيام على ذمة التحقيق، كما صرحت النيابة بتشريح جثة الطفل واستخراج تصريح الدفن وإعداد تقرير الطب الشرعى لكشف أسباب ملابسات الوفاة.تعود تفاصيل الوقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول طفل عمره 8 سنوات جثة هامدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وجود آثار لاعتداء بالضرب على وجه المجنى عليه.وبعمل التحريات دلت أن والد الطفل وراء ارتكاب الحادث بسبب لهو المجنى عليه وتسببه في إزعاجه وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.