18.3 % زيادة فى الاستثمارات الأوروبية بمصر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع صافى استثمارات دول الاتحاد الأوروبي المباشرة فى مصر بنسبة تجاوزت الـ 18% خلال عام، لتأتى فى صدارة الوجهات الدولية الأكثر استثمارًا بمصر، إذ قفزت قيمتها إلى حدود 9.4 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى 2018-2019 مقابل 7.9 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 18.3%.ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن المملكة المتحدة ساهمت بالنصيب الأكبر من صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، والتى ارتفعت إلى 6.2 مليار دولار خلال العام الماضى 2018-2019 مقابل 4.5 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 37.4%، تليها بلجيكا، والتى بلغ صافى استثماراتها في مصر 2.2 مليار دولار بدون تغيير عن العام السابق عليه.وأضاف التقرير، أن الاستثمارات الألمانية فى مصر سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، خلال العام المالى الماضى، بنسبة بلغت 87.5%، بعد أن سجلت 229.3 مليون دولار مقابل 122.3 مليون دولار خلال العام السابق عليه، كما ارتفعت استثمارات أيرلندا من 33 مليون دولار لـ86.7 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 162.7%، وارتفعت استثمارات قبرص من 6.1 مليون دولار لـ7.4 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 21.3%.أما عن الاستثمارات العربية بمصر، أظهر تقرير جهاز الإحصاء، أن صافى الاستثمارات السعودية بمصر بلغت 369.4 مليون دولار خلال عام "2018-"2019 مقابل 296.7 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بارتفاع نسبته 24.5%، كما ارتفعت استثمارات الكويت بنسبة 66.1% من 111.5 مليون دولار لـ185.2 مليون دولار.كما أظهر التقرير أن صافى الاستثمارات القطرية بمصر ارتفع بنسبة 35.2% خلال العام الماضى ليسجل 223.1 مليون دولار مقابل 165 مليون دولار خلال العام السابق عليه، والسودان من 0.3 مليون دولار لـ2.3 مليون دولار بزيادة 666.7%، وسلطنة عمان من 4.5 مليون دولار لـ14 مليون دولار بنسبة 211.1%، واليمن من 3.3 مليون دولار لـ6.8 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 106.1%.