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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«حكايات المطر».. رواية جديدة للكاتبة آسيا عبد الهادى

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:18 م
حكايات المطر
حكايات المطر
جمال عاشور
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صدر حديثًا عن دار نشر الآن ناشرون وموزعون، رواية جديدة بعنوان "حكايات المطر"، للكاتبة الأردنية آسيا عبدالهادي.

ومن أجواء الرواية: "سأصادر الكرسي إلى آخر يوم في حياتي، وربّما أخرج لهم من القبر وأطالبهم بإدخاله وإجلاسي عليه، وأكون أول ميت يدفن جالسًا، يا سلام عليك يا حسن! عبقريّ، كلَّ يوم تخترع جديدًا ملهمًا، نابغة. لن يجرؤ أحد على الاقتراب منه، وكلّ مَن تسوّل له نفسه لمسه أو الاقتراب منه ألصق به تهمة خيانة الوطن وعدائه للشعب، قصّة معروفة، مُندسّ، مرتشٍ، عميل للأعداء، فأنا الشعب وأنا الوطن وأنا الأرض وأنا الهواء وأنا القائد الملهم الذي يفهم بكلّ شيء ويفتي بكلّ شيء. ويفسّر كلَّ ما يعجز عنه العلماء والعظماء والفقهاء والمنجّمون. أنا الأفهم والأعظم والأقدر ولم يـُخلق مَن هو مثلي.

نفخ صدرَه أكثر، ودفعه إلى الأمام، وشعر بنشوة تتخلّل خلاياه، فتنفشها الواحدة تلو الأخرى، إلى أن كَبُر وتضخّم وخرج جسده عن ظلّ الشجرة".

يذكر أن الكاتبة آسيا عبدالهادي ولدت مطلع سنة 1948 في سَلَمَة يافا، أنهت الثانوية العامة في مدرسة البيرة الثانوية سنة 1966، والتحقت بجامعة بيروت العربية لدراسة الحقوق، لكنها تركتها بعد ثلاث سنوات دون أن تتمّ دراستها.

وعملت في عدد من شركات النفط في الكويت (1966-1983)، وكتبت زاوية يومية في كلٍّ من صحيفة "القبس" الكويتية (1978-1983)، وصحيفة "الأسواق" الأردنية خلال صدورها ولمدة 3 سنوات.

وهي عضوة في رابطة الكتّاب الأردنيين.أصدرت ست روايات، هي:"الحب والخبز"، 2006، و"سنوات الموت"، 2008، و"الشتاء المرير"، 2010، و"غرب المحيط"،2012، و"بكاء المشانق"، 2014، و"سعدية"، 2015 و"ذكريات وأوهام"، 2016.

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