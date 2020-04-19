السودان يعد استراتيجية خارجية بما يحقق أهداف المرحلة الانتقالية

أعلن السودان إعداد مشروع استراتيجية السياسة الخارجية للبلاد؛ بما يحقق أهداف المرحلة الانتقالية، وهى الاستراتيجية التي ستُعرض على مجلس الوزراء، تمهيدا للتوافق عليها بواسطة الأطراف الثلاثة للآلية المشتركة لمتابعة تنفيذ مصفوفة السلطة الانتقالية (مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير).وذكرت الآلية المشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة - في بيان اليوم الأحد - أنها ‏‎واصلت عملها عبر اجتماعات متواصلة لمتابعة تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها، والوقوف على سير عمل اللجان المختلفة، موضحة أنه تم تشكيل لجنة صياغة الورقة المرجعية التي تُفصل مهام وصلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي والمؤسسات التابعة لها، وفقا للوثيقة الدستورية لعام 2019، حيث ستعقد اللجنة اجتماعها الأول غدا.وأشار البيان إلى أن تكليف الولاة المدنيين (الذي كان مقررا أمس)، اعترضه عدد من العقبات، أهمها اعتراض "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية) على هذه الخطوة عبر خطاب قدمت فيه عددا من المقترحات سيتم بحثها في اجتماع ثلاثي يعقد في وقت لاحق اليوم.وأضاف البيان أنه تشكلت لجنة مشتركة لتكوين المجلس التشريعي في موعده المحدد (9 مايو المقبل)، وستعقد أول اجتماعاتها غدا.. لافتا إلى أن أول اجتماع للجنة تقييم أداء السلطة الانتقالية سيعقد اليوم الأحد، بهدف وضع تقييم موضوعي لسير عمل مؤسسات السلطة الانتقالية خلال الأشهر الماضية ورفع توصيات للجهات ذات الصلة بغرض تطوير الأداء وتجويده.وأوضح أن لجنة تكوين مفوضية الخدمة المدنية ومراجعة آليات التعيين في الوظائف الحكومية عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس الماضي، وستواصل أعمالها خلال هذا الأسبوع للفراغ من صياغة القانون وسن منهج كفء وشفاف لإصلاح الخدمة المدنية.وأشار البيان إلى الترتيب لعقد اجتماع لمجلسي السيادة والوزراء بعد غد، بغرض سن عدد من التشريعات والقوانين التي تأجل إقرارها خلال الفترة الماضية.