عبده: 20 مليون دولار حجم خسائر قطاع النشر في مصر بسبب كورونا

قال الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن الاتحاد قدر حجم خسائر قطاع النشر فى مصر منذ بداية إنتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بـ" 230 مليون دولار"، بسبب الغاء موسم المعارض والتصدير حتى بداية الصيف.وأوضح"عبده" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن اتحاد الناشرين المصريين أجرى بعض الاجتماعات الإليكترونية مع اتحادات الناشرين الإقليميين خلال الأيام الماضية لبحث تداعيات الازمة، ومحاولة البحث لأبرز التحديات التى تواجه الناشرين الآن منها مثلا هل سيخرج بعض الناشرين من السوق بسبب الأزمة، وكذلك مصير العمالة لدى الناشرين وهل يستطيع الناشرين فى مصر والعالم العربي وهم معظمهم شركات متوسطة ومنتاهية الصغر أن تفى بالتزماتها حتى تعبر الأزمة بسلام أم لا.وأشار رئيس اتحاد الناشرين المصريين إلى ان ابرز الاجتماعات التى أجريت كانت مع ادارة الثقافة والسياحة بأبو ظبى عبر الفيديو كونفراس، حيث قدم" الناشرين المصريين" ورقة عمل لهم من خلال عدد من الورش لبحث تداعيات أزمة"كورونا".