محافظ الشرقية يشهد احتفال يوم حصاد القمح بعزبة نسيم بأبو كبير

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الاحتفال بيوم حصاد القمح بعزبة نسيم التابعة للإدارة الزراعية بأبو كبير، إيذانًا ببدء الحصاد وانتظام عملية تجميع وتوريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة والبالغ عددها 52 موقع تخزيني بطاقه إستيعابية 750 ألف طن للحفاظ علي القمح.حضر الاحتفال الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ،واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة، ووجيه سعدون رئيس مركز ومدينة أبو كبير وعددًا من المزارعين.أدار المحافظ حوارًا مفتوحًا مع المزارعين للتعرف علي إنتاجية الفدان من القمح والأصناف الزراعية المستخدمة والتي تساعد في زيادة الإنتاجية وتحسين حالة المحصول، موجها بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح للشون والصوامع لتحقيق أكبر كميه توريد هذا العام، ومشددًا علي ضروره تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمنع أي تلاعب، بالإضافة إلي الفحص الدوري للكميات المستلمة مع مراعاة تخزينها طبقا للاشتراطات والضوابط التي حددتها وزارة التموين.طالب المحافظ وكيل وزارة الزراعة، بتفعيل دور إدارة الإرشاد الزراعي لتشجيع المزارعين علي طرق الزراعه المستحدثة ومنها زراعه القمح علي مصاطب لتحقيق أعلي إنتاجية وترشيد مياه الري المستخدمة في الزراعة.ومن جانبه أكد المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام 417 ألف و822 فدان بزيادة 27 ألف فدان عن العام الماض، مشيرًا إلي استحداث عدد من الأصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العاليه لزياده إنتاجية الفدان، مؤكدًا أنه من المتوقع هذا الإسبوع أن نشهد توريد كميات كبيرة من القمح نظرًا لإرتفاع درجه حراره الجو.وأشار وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بمركز أبو كبير 21 ألف و886 فدان اي ما يقارب 70 % من جمله الزمام المنزرع بالمركز حيث يستخدم المزارعون أصناف عالية الإنتاج في زراعة القمح مثل مصر 1 مصر 2 سدس 14 جميز 12 جيزة 171 ويستخدمون طرق زراعية مختلفة ( العفير - التخضير – الزراعة علي مصاطب - السطارة المعدلة).أوضح وكيل وزارة الزراعة ان هناك ما يقرب من 3 الاف فدان منزرع علي مصاطب بالمركز للمساهمة توفير كميات التقاوي المستخدمة وتوفير كميات كبيرة من المياة وزيادة انتاجية الفدان بخلاف طرق الزراعة العادية بالاضافة الي وجود 9 شون تستخدم لتجميع محصول القمح من المزارعين بمركز ابو كبير.