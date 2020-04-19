العراق: عدم الالتزام بحظر التجوال رفع إصابات كورونا

أكد وزير الصحة والبيئة العراقي جعفر علاوي أن تخفيف إجراءات حظر التجوال يتم عبر تقييم دوري لمسار الحظر.وقال وزير الصحة العراقي في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد، إنه لوحظ عدم الالتزام بتعليمات اللجنة العليا مما أدى إلى اكتظاظ الطرق بالسيارات والدراجات، وفتح العديد من المحال التجارية والأسواق، الأمر الذي أدى إلى زيادة سريعة في عدد الإصابات وفشل الجهود السابقة التي بذلت للسيطرة على انتشار الوباء".ودعت الوزارة الصحة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى الابتعاد عن نقل الأخبار التي تشجع على كسر الحظر الصحي الشامل، مشيرة إلى أنها رصدت عدم الالتزام بصورة جدية بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة.