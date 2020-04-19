تطهير وتعقيم «300 الحربي» لمكافحة كورونا (صور)

في إطار جهود وزارة الإنتاج الحربي باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الوقائية بكافة الشركات والوحدات التابعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قامت إدارة الخدمة العامة بالقطاع الإداري بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة "م 300 الحربي" بإجراء أعمال التعقيم وتطهير وسائل المواصلات ودورات المياه والمكاتب والورش والعيادة وجميع المباني التابعة للمصنع.كما أكدت على النظافة العامة واستخدام الكلور والكحول، بالإضافة لتوزيع النشرات على جميع لوحات الإعلانات بالمباني والورش الإنتاجية وتقديم النصائح للعاملين للوقاية من فيروس كورونا مع تخصيص لجان للمتابعة اليومية للإجراءات التي تم اتخاذها والالتزام بها.