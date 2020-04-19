سراج الدين: مرضى أنيميا البحر المتوسط الأكثر احتياجًا للتبرع بالدم

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إن هناك عددا من المرضى يطلق عليهم الأكثر احتياجا لنقل الدم، وهم مرضى أنيميا البحر المتوسط.وأشار إيهاب سراج الدين، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن مرضى أنيميا البحر المتوسط يحتاجون أسبوعيا لعدد 2 كيس من الدم بصورة منتظمة، مؤكدا أن حياتهم تعتمد على التبرع بالدم، حيث إن كيس دم واحد يقوم بإنقاذ حياة 4 أشخاص.وأوضح أن مصابي الحوادث أيضا يحتاجون بصفة مستمرة لخدمات التبرع بالدم، مؤكدًا أن بنك الدم يراهن على جدعنة وشهامة المصريين ومساندتهم بجانب بعضهم البعض، خاصة في الأزمة الأخيرة التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.