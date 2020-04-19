رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سراج الدين: مرضى أنيميا البحر المتوسط الأكثر احتياجًا للتبرع بالدم

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:13 م
حملات التبرع بالدم
حملات التبرع بالدم
ياسمين عباس
طباعة
قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إن هناك عددا من المرضى يطلق عليهم الأكثر احتياجا لنقل الدم، وهم مرضى أنيميا البحر المتوسط.

وأشار إيهاب سراج الدين، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن مرضى أنيميا البحر المتوسط يحتاجون أسبوعيا لعدد 2 كيس من الدم بصورة منتظمة، مؤكدا أن حياتهم تعتمد على التبرع بالدم، حيث إن كيس دم واحد يقوم بإنقاذ حياة 4 أشخاص.

وأوضح أن مصابي الحوادث أيضا يحتاجون بصفة مستمرة لخدمات التبرع بالدم، مؤكدًا أن بنك الدم يراهن على جدعنة وشهامة المصريين ومساندتهم بجانب بعضهم البعض، خاصة في الأزمة الأخيرة التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالى يكشف موقف الطلاب المتلاعبين بالأبحاث المطلوبة

الموافقة على قانون العلاوة الدورية للعاملين

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم السبت 18-4-2020 في الأسواق المصرية

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

الإفتاء: دعوات الصلاة أعلى أسطح المنازل غير جائزة شرعًا

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

فورمولا 1: هورنر يتحدث عن إنقاذ الفرق الصغيرة في ظل أزمة كورونا

تقنية جديدة لقياس استجابة النباتات للمؤثرات الخارجية

منظومة إلكترونية جديدة تساعد في التعرف على بعوض الأمراض

توم هانكس يكشف تجربة كورونا: آلام وإعياء.. واستسلام سريع

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
المزيد

الثقافة

ما مصير مشروع «شارع المكتبات» في ظل أزمة كورونا؟

«حكايات المطر».. رواية جديدة للكاتبة آسيا عبد الهادى

عبده: 20 مليون دولار حجم خسائر قطاع النشر في مصر بسبب كورونا

طارق عبدالفضيل ينتهي من ديواني شعر خلال عزلته