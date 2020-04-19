مؤلف «خيط حرير»: لم نستقر على موعد عرضه

خرج مسلسل "خيط حرير" الذي تخوض بطولته الفنانة مي عز الدين، رسميًا عن السباق الرمضاني المقبل، وذلك نظرًا لضيق الوقت وتعطل التصوير بسبب فيروس كورونا المستجد.وقال المؤلف محمد سليمان لـ"الدستور"، إن صناع العمل لم يستقروا حتى الآن على موعد محدد لطرح المسلسل فيه، مشيرًا إلى أنه لم يحزن، حيث إن الأعمال الجيدة تفرض نفسها في أي وقت، ولم يقتصر نجاح الأعمال في موسم بعينه، لافتًا إلى أن فرصة نجاح الأعمال الدرامية خارج رمضان أكبر نظرًا لتزاحم المسلسلات في شهر واحد، ومن الأفضل أن تعرض طوال العام في فترات مختلفة.وتدور أحداث مسلسل "خيط حرير" في إطار اجتماعي رومانسي يتخلله بعض المواقف الكوميدية حول عدد من القضايا الاجتماعية المهمة، ويعتبر العمل ثالث تعاون للفنانة مي عزالدين مع المؤلف محمد سليمان عبدالمالك والمخرج إبراهيم فخر، بعد أن قدما معًا مسلسلي "وعد" و"رسايل".مسلسل "خيط حرير" من ﺇﺧﺮاﺝ إبراهيم فخر، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة مي عزالدين، ومحمود عبدالمغني ونيكولا معوض ومي سليم وسوسن بدر وولاء الشريف وصفاء الطوخي.