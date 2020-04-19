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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الإفتاء: دعوات الصلاة أعلى أسطح المنازل غير جائزة شرعًا

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:16 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
الدستور
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أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الدعوات التي يطلقها البعض للتجمع أعلى أسطح البنايات لإقامة الشعائر الدينية كالجمعة والتراويح غير جائزة شرعًا.

وأضافت دار الإفتاء - خلال تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على صفحتها الرسمية - أن تلك التجمعات يترتب عليها خطر وضرر في ظل انتشار الوباء الذي نرجو الله أن يعجل بزواله، مشيرة في بيان لها، أنها أطلقت هاشتاج باسم (#مسجدك_في_بيتك)؛ لحث المواطنين على الصلاة داخل منازلهم.

يذكر أن وزارة الأوقاف المصرية قد أعلنت عن غلق المساجد خلال شهر رمضان المبارك وعدم إقامة صلوات التراويح والصلوات الخمس؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

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