هاني الناظر: الأبحاث الأمريكية تؤكد أن الصيام لا يقلل المناعة

قال هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، خلال حواره ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد علاقة بين الصيام ونقص المناعة.وأكد أن الصيام لا يقلل المناعة نهائيًا، مشيرًا إلى أن الصيام لعدد من الساعات يقوى الجهاز المناعى، وذلك وفقًا لأحدث الأبحاث التى تمت فى الولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف أن الصيام يعطى فرصة للجهاز المناعى لكى يجدد نفسه، مشيرًا إلى أن الامتناع عن الصيام بحجة الوقاية من كورونا حديث غير علمى، وأن الإفطار يكون للشخص المريض فقط لأنه يتناول الأدوية فى مواعيدها.