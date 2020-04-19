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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. إجازة من توريد القمح للتموين

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:11 م
توريد القمح
توريد القمح
نرمين محمود الدهان
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بمناسبة أعياد شم النسيم، غدًا الإثنين، أصدر الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمنح إجازة لغرفة عمليات استلام القمح المحلي بديوان عام الوزارة، وكذلك إيقاف العمل بجميع لجان استلام الأقماح المحلية هذا اليوم.

وكانت غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، تلقت تقريرًا مفصلًا عن انتظام عمليات التوريد القمح في اليوم الخامس لتوريد وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن تكون معدلات الإنتاج هذا العام أكثر من العام الماضي، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القمح 3.4 مليون فدان مقارنة بـ3.1 مليون فدان العام الماضي، ومن المستهدف توريد 3.6 مليون طن قمح لصالح وزارة التموين وسط اتخاذ الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي استلام القمح المحلي من المزارعين، في الموسم الحالي، 2020 بسعر 700 جنيه للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيهًا للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و670 جنيهًا لإردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتسويق القمح المحلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة من خلال الجهات المسوقة، والتي تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة فى جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، حيث يوجد لدى الوزارة ما يقرب من 450 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون مطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من 3.5 مليون طن.

كما تم تشكيل لجان لاستلام الأقماح ممثلة وزارات التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات، حتى يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة، على أن تكون مواعيد عمل لجان استلام الأقماح من 8 صباحًا حتى 8 مساءًً بجداول منظمة لمنع التزاحم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي شهر رمضان يتم الاستلام من 9 صباحًا حتى الرابعة عصرًا، ومن بعد الإفطار حتى 11 مساءً طوال شهر رمضان، مع تشكيل غرفة عمليات بوزارة التموين لمتابعة عملية التوريد.

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