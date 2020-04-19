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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب فنون جميلة حلوان يتألقون في مشاريع «التصوير»

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:10 م
مشاريع التصوير
مشاريع التصوير
إسراء جمال
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قدم طلاب الفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان مشروعات فنية متأقلة لمادة التصوير في قسم التصوير شعبة جداري، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة د الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد الكلية، وإشراف الدكتور عمرو نبيل.

وتعد هذه الأعمال الفنية هي نتاج مشروعات أعمال السنة في عملية التعليم الإلكتروني عن بعد، قام خلالها الطلاب بعمل صوره شخصيه self-portrait لكل طالب مع مراعاة الابتكار والتأكيد على إظهار الحالة النفسية باستخدام الزجاج الملون، بهدف إظهار مهارات الطالب وقدرته على التعبير باستخدام الألوان عن الموضوعات المختلفة وتطويع الخامات الصلبة لإظهار التعبيرات المختلفة للوجه الإنساني وذلك من خلال التقنيات الحديثة في مجال التصوير الجداري.

كما يهدف مقرر التصوير الي صقل خبرات ومهارات الطالب التي حصل عليها على مدار اربع سنوات دراسية سابقه في تكوين رؤيه ابداعيه خاصه به للتعبير عن ميوله الفنية وقدرته على التوفيق بين الخطوط والألوان وبين التقنية التي سينفذ بها جدارياته المرتبطه بالمجتمع والبيئة المحيطة.

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