نائب يطالب بتحويل محطات تموين السيارات بنجع حمادي الي غاز طبيعي

تقدم اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب عضو مستقبل وطن بنجع حمادي بقنا بطلب احاطه واقتراح برغبه الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجهه الي رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول ووزير التخطيط ومحافظ قنا بشأن تعميم تجربه إدخال وتحويل محطات البنزين لتموين السيارات بمحافظة قنا ومركز نجع حمادي الي محطات للغاز طبيعي والاستفادة من خطط الدوله في تعميم خدمات الغاز الطبيعي منخفض التكاليف.وأضاف خلف الله أنه سبق أن حصل على موافقه من وزير البترول باقامه محطة متكاملة عملاقه لغاز تك بنجع حمادي لتقديم خدمات الغاز الطبيعي وسيتم بدء التشغيل بها نهاية العام الحالي، ومن ثم ضرورة تعميم هذه التجربه على عدد من المحطات العامله والموجوده حاليا، وذلك تيسيرًا على المواطنين ولإتاحة الفرصة امامهم للاستفادة من خدمات الغاز الطبيعى في السيارات بصورة كبيرة ومواكبة الزيادة في الاقبال مؤخرًا على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى نظرًا لتكلفته المنخفضة وجودته العالية مشيرًا الى تحرك الوزارة بوتيرة سريعة لتأمين الاحتياجات والبنية الأساسية اللازمة من محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز بما يخدم برنامج تحويل مركبات النقل الجماعى.ولفت خلف الله إلى أن هذا الطرح من شأنه أن يدعم خطط الرئيس في تحويل السيارات الي غاز طبيعي منخفض التكاليف وتقديم الخدمات الي أهالي نجع حمادي وقنا، منوها الي وجود بروتوكول موقع العام الماضي بين وزارة البترول والقابضه للغازات وشركه وطنيه لتموين السيارات ومصر للبترول بإدخال انظمه الغاز الطبيعي الي محطات وطنيه بعموم الجمهورية للاستفادة من هذة الخدمه قليله التكلفة.