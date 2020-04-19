رئيس «التنمية الثقافية» يهنئ الأقباط بعيد القيامة

هنأ الدكتور فتحى عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد.وأعرب"عبدالوهاب" عن تمنياته بأن يحفظ الله مصر وشعبها، داعيًا الله فى هذا الظرف الدقيق الذى يمر به العالم أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم ويقيه وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء.يذكر أنه، دقت أجراس كنائس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لأول مرة من الدير بعدما أغلقت الكنائس.يشارك البابا في صلوات القداس الإلهي عدد من الآباء الأساقفة بينهم الانبا مرقس مطران شبرا، والانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والانبا يوليوس أسقف الخدمات الاجتماعية وعدد من الرهبان.