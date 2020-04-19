ضبط 28 سلاحًا ناريًا و107 تجار مخدرات خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن بالمحافظات حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة البحث الجنائي.أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 28 قطعة سلاح نارى، بحوزة 26 متهمًا بينها 3 بنادق، و105 طلقات مختلفة الأعيرة، وتنفيذ (44177) حكم قضائى متنوع بينها 136 حكمًا جنايئًا.كما نجحت الحملات في ضبط تشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين ارتكبوا 9 حوادث متنوعة، وضبط 100 قضية مخدرات بحوزة 107 متهمين، عثر بحوزتهم على 100 كيلو من المواد المخدر، و1088 قرصا مخدرا.ونجحت الحملات في ضبط 19 متهمًا، وضبط 7 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، ضبط 137 دراجة نارية مخالفة.وتمكنت الحملات من إعادة (4 دراجات نارية) مسروقة إلى ملاكها، ضبط (16789) مخالفة مرورية، وفحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.