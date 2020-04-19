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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية تحرر 52 محضرا

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:06 م
مكافحة التهرب الجمركي
مكافحة التهرب الجمركي
راندا التوني
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية برئاسة دكتور عبدالمنعم قبيصي مدير عام المكافحة، وبالاشتراك مع مباحث التهرب الضريبي بالإسكندرية من تحرير ٥٢ محضر تهرب وضبط لبضائع متنوعه بالمخالفة لأحكام الماده ٣٠ من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 لبعض المحلات التجارية والأكمنة المتحركة بالإسكندرية.

وتشكلت لجنة الضبط من عبدالسلام طارق العشرى مدير إدارة التحريات والضبط وطارق زاهر فراويله مدير إدارة مكافحة التهريب ومحمد علي مدير اداره تحت التحفظ ومحمد مرسي ومحمد خليل ومحمد سليمان رؤساء أقسام ومحمد عيسي وهاني شعبان وسامح خشب وسيد شعبان ومحمد شحاته بالتنسيق مع العقيد عادل نافع والعقيد محمود عبدالقادر والرائد احمد عبدالمنعم والقوة المرافقة.

وتم ضبط كمية من الملابس الجاهزة ورولات الأقمشة والأدوات المنزلية وقطع غيار السيارات ومستحضرات تجميل وعدد يدويه وأدوات صحيه وإطارات كاوتش واكسسوار محمول.

وجميع المضبوطات مستورده وغير مصحوبه بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك.

وبلغ إجمالي القيمة مليون و291 ألفا و500 جنيه، وتم التصالح في جميع المحاضر وذلك بعد دفع جميع الغرامات والرسوم المقررة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.

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