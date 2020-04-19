العنانى: صندوق لدعم العمالة السياحية بالأزمات

كشف الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، عن أن الوزارة تعكف حاليًا على التخطيط والدراسة مع كل الأطراف المعنية لاستحداث إنشاء صندوق لدعم العاملين بقطاع السياحة، والذى سيختص بتقديم المساعدات المالية لكل المتعاونين بهذه الصناعة التى تتأثر سريعًا بالأحداث التى تجرى حولها.وأضاف فى تصريحات خاصة للدستور، أن الصندوق من المقرر أن يشمل كل العاملين بالفنادق وشركات السياحة والمرشدين السياحيين لما يلحقهم من ضرر بالغ من حدوث أى أزمة من تسريح للعاملين وتخفيض مرتبات، لافتًا إلى أن معظم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي لا يكون لهم أى موارد مالية ثابتة خلال الأزمات السياحية، مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى توقف دخولهم وترك الكثير منهم العمل بالمجال السياحي، مما يؤدي إلى فقد سوق العمل السياحية المصرية العمالة المدربة وصعوبة توفير البديل الكفء عند استئناف الحركة السياحية.وأشار إلى أنه سيجتمع مع المستشارين القانونيين لبحث كيفية إنشاء الصندوق والذى سيسهم فيه القطاع الخاص.