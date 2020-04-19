«صباح البلد»: لا بد أن يتعلم الإنسان من المواقف الأليمة (فيديو)

قالت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن الذكريات قد تكون سعيدة للبعض أو تكون أليمة لدى الآخرين، مشيرة إلى أن هناك من يستعيد ذكرياته ويضحك بداخله أو يتأثر بها ويعيش نفس الحالة سواء كانت سعيدة أو أليمة.وأضافت فرح سعيد، خلال حديثه بالبرنامج المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا بد من التعلم من المواقف الأليمة والسيئة لكي نتعلم ونخرج منها بدرس نستطيع تحقيقه الآن.وأشارت إلى أن هناك دراسة حديثة بأن الشخص يمكن أن يتخلص من الذكريات والمواقف الأليمة ولكنه من وجهة نظرها تراه شيئًا صعبا.