انتشال جثة غريق من ترعة الرياح بكوم حمادة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بكوم حمادة برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس الإدارة، اليوم الأحد، من انتشال جثة شاب غريق من ترعة الرياح بكوم حمادة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد ببلاغ الأهالي بغرق شاب بترعة الرياح البحيري أمام قرية البريجات التابعة لدائرة المركز، وعلي الفور انتقل رجال قوات الإنقاذ النهري وتبين غرق " عبده خالد سعيد حنفي "، ومقيم بطملاي بمحافظة المنوفية.وتم الدفع بمجموعة من الغطاسين واستمرت عمليات البحث حتى اليوم الأحد، وتمكن من انتشال الجثة أمام قرية أبو الخاوي، ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.