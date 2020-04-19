هاني الناظر: الفسيخ أكلة غير صحية وتسبب ارتيكاريا

حذر الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، من الفسيخ ووصفها بأنه أكلة غير صحية، لافتًا إلى أنه يجب الامتناع عن تناوله للحفاظ على صحتنا، لأن الصحة نعمة حبانا الله بها، مضيفًا أن الفسيخ يسبب أمراض جلدية.وأشار "الناظر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "اكسترا نيوز"، إلى أن هناك حالات تصاب بالارتيكاريا نتيجة تناولها الفسيخ، ومن الممكن أن يتفاقم الوضع ليصل إلى درجة الاختناق ويتم نقل المريض للعناية المركزة إثر تناوله الفسيخ.وأكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، أن الفسيخ أكلة غير صحية، يسبب العديد من المشاكل الصحية، منها نزلات معوية خطيرة وارتكاريا حادة والتهابات في الأغشية المخاطية، مشددًا على أن الفسيخ شيء خطير وننصح بعدم تناوله تماما.