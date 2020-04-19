ضبط 5.5 طن فسيخ فاسد بمصانع غير مرخصة بأوسيم والوراق

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 5.5 طن فسيخ فاسد غير صالح للاستخدام الأدمي بمصانع غير مرخصة بمركز ومدينة أوسيم وحي الوراق، استكمالًا للحملات التي يتم شنها خلال أعياد شم النسيم حفاظًا على صحة المواطنين وحمايتهم من غش وجشع بعض التجار وذلك خلال حملات تمت بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين.وقال أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملات على المصانع والمحال أسفرت خلال الأسبوعين الماضيين عن ضبط 8.5 طن رنجة وفسيخ وأسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمي بمصانع غير مرخصة بمراكز ومدن أوسيم وابو النمرس والأوراق، حيث تم تحرير 28 محضرا للمنشأت والمصانع التي تم ضبط المخالفات بها.وأضاف راشد أنه استكمالا للإجراءات التي تتخذها المحافظة حفاظا على سلامة المواطنين خلال أعياد شم النسيم تم إصدار قرارا بغلق جميع البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا امام المواطنين بدءا من اليوم الاحد وحتى يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل وذلك خلال فترة أعياد شم النسيم تحسبًا لعدم خروج المواطنين والذهاب إلى البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمنتزهات لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم لما تمثله التجمعات من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس المحافظين الذى انعقد عبر الفيديو كونفرانس.وأوضح المحافظ أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ قرار غلق البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات غلقا كاملا مع استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين والحدائق خلال تلك الفترة.. مشددا على ضرورة السيطرة الكاملة على الأماكن والحدائق المفتوحة لعدم اتاحه الفرصة امام المواطنين لافتراش الأرض لقضاء اعياد الربيع وشم النسيم.وأكد محافظ الجيزة على ضرورة توعية المواطنين بعدم الذهاب إلى المراسي النيلية او الحدائق والمتنزهات او الخروج للشوارع او الميادين في تجمعات حفاظا على صحتهم وسلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.. مناشدًا أهالى المحافظة مجددًا بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.