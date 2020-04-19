نائب: يجب أعطاء أولوية التمويل للقطاع الزراعي الفترة الحالية

أكد عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي يجب إعطائها الأولوية في التمويل في المرحلة الحالية خاصة وانه من أكثر القطاعات التي تعتمد عليها الصناعات الغذائية.وأضاف الدمرداش خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس، أن تمويل مشاريع نظم الري الحديثة في الدلتا والتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة تعد فرص واعدة للقطاع المصرفي وهدف قومي لمصر في ظل ندرة المياة والاتجاه نحو ترشيد الاستهلاك للطاقة والمياه.وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أهمية كبرى للاقتصاد المصري حيث تساهم بنحو تريليون جنيه في الدخل القومي، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل.