ضبط طنين ونصف فسيخ فاسد في مخزن بالسيدة زينب

نجح رجال التموين بوزارة الداخلية في ضبط قرابة 2،5 طن أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمي داخل مخزن "غير مرخص"بالسيدة زينب بالقاهرة قبل طرحها والتداول بالأسواق.أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخليةقيام (المدير المسئول عن مخزن تابع لمحل "غير مرخص" لتجارة الأسماك المملحة (كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بحيازة كميات من (الأسماك المملحة) المعبأة داخل عبوات دون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بمناسبة قرب الإحتفال بأعياد شم النسيم، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضًا صحتهم وحياتهم للخطر محققًا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المذكور وتم ضبط (2،450 طن أسماك ممُلحة)معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى والاتجار بالسلع الغير صالحة للاستهلاك الأدمي.