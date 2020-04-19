رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يُقلص ساعات الحظر بعد انخفاض وتيرة إصابات كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:49 م
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
طباعة
أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي قرارًا بتقليص فترة حظر التجول في البلاد مع زيادة الساعات المخصصة لعمل الأنشطة التجارية التي تقوم ببيع المواد الغذائية، وذلك في ضوء الانخفاض الملحوظ في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في لبنان.

تضمن قرار وزير الداخلية اللبناني منع الخروج والتحرك في الشوارع والطرقات بين الثامنة مساءً حتى الخامسة فجرًا، وذلك بدلًا من القرار السابق الذي كان يقضي بمنع التجول خلال الفترة بين السابعة مساء حتى الخامسة فجرًا.

كما تضمن القرار السماح لمحال بيع المواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والمخابز ومطاعم بيع المأكولات الجاهزة والوجبات السريعة، بالعمل ساعة واحدة إضافية في إطار التوقيتات الجديدة.

وألزم وزير الداخلية محال بيع المواد الغذائية بالاستمرار في التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة، بتنظيم عمليات الدخول والخروج من المحال وفق الدور والطوابير لتفادي الاكتظاظ بداخلها مع المحافظة على مسافات كافية بين الزبائن داخل المحل وأمام صناديق الدفع، إلى جانب الاستمرار في إغلاق أبواب المطاعم وصالات الاستقبال وقصر العمل على خدمة التوصيل للمنازل.

وانخفضت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في لبنان بصورة لافتة في غضون الأسبوعين الماضيين، على الرغم من التوسع التدريجي في إجراء الفحوصات المخبرية (بي سي آر) للكشف عن الفيروس، إلى جانب اعتماد آلية الفحص المخبري لعينات عشوائية في مختلف المحافظات للوقوف على احتمالية حدوث عدوى مجتمعية ووجود إصابات غير معلن عنها من عدمه.

واعتمد لبنان إغلاقا عاما شاملا في الدولة، منذ منتصف شهر مارس الماضي، في إطار حالة التعبئة العامة الصحية للحد من انتشار الوباء، وقوبل بتجاوب مجتمعي واسع من جانب اللبنانيين، إلى جانب تشدد القوى الأمنية في مراقبة مدى تقيد الأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل في ظل الإغلاق العمومي بالتدابير والإجراءات الوقائية الصحية.

موضوعات متعلقة

الداخلية تغلق طرق الكورنيش بالمحافظات.. الإثنين

إجراءات وقائية بين عمال «الجيزة للغزل» بعد ظهور مصابين بكورونا

الصحة: 19 وفاة.. و188 إصابة جديدة بكورونا

الأزهر يصدر بيانًا بشأن انتشار فيديوهات الاستهزاء بالصلاة

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس والانخداع فى درجات الحرارة

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

فورمولا 1: هورنر يتحدث عن إنقاذ الفرق الصغيرة في ظل أزمة كورونا

تقنية جديدة لقياس استجابة النباتات للمؤثرات الخارجية

منظومة إلكترونية جديدة تساعد في التعرف على بعوض الأمراض

توم هانكس يكشف تجربة كورونا: آلام وإعياء.. واستسلام سريع

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
المزيد

الثقافة

«الثقافى الصيني» يعلن عن الدورة 2 لمسابقة «أنا والصين» للكتابة

صدور الترجمة السلوفاكية لرواية «فرانكشتاين في بغداد»

رئيس «التنمية الثقافية» يهنئ الأقباط بعيد القيامة

نبيل حلمي: جمعية مصر الجديدة تبث فعالياتها الثقافية أون لاين