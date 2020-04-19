ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة داخل مخزن في الصف

تمكنت قوات الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة وبحوزته 2 بندقية آلية وأجزاء أسلحة نارية وذخائر بقصد الاتجار.أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطل- مقيم بدائرة المركز) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته (2 بندقية آلية- 7 خزن بندقية آلية- 4 خزن بندقية FN-5، مقبض خشبى خاص بالبنادق الآلية- منظار- 450 طلقة مختلفة الأعيرة).وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.