«خطة البرلمان»: مهلة للجان النوعية لإنهاء تقارير الموازنة

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستحسم جدول مناقشتها للقطاعات بمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أن اللجان النوعية ستناقش موازنة قطاعاتها بشكل طبيعى كلا على حدة وتم إرسالها إليهم وستمهلهم فترة زمنية أقصاها منتصف يونيو لتسليم تقاريرها للجنة.ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات صحفية له، إلى أنه من المحتمل إلقاء وزير المالية محمد المعيط البيان المالي والتخطيطي لمشروع الموازنة العامة يوم الثلاثاء المقبل بالجلسة العامة، مشيرا إلى أن مناقشة مشروع الموازنة هذه المرة سيكون بشكل مختلف وسيتم الاعتماد على التدقيق فى ترتيب الأولويات فقط.وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن اللجنة حريصة على إنهاء مناقشتها لمشروع الموازنة فى أقرب وقت ممكن نظرا للظروف الراهنة واستثنائية المشهد وسيتم التركيز على وزارات لها علاقة بأزمة كورونا بشكل مباشر مثل الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.