رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية تركيا الأسبق: أردوغان فشل في إدارة أزمة كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:48 م
أردوغان
أردوغان
هدير سند
طباعة
قال وزير الخارجية التركي الأسبق، يسار ياكيس، إن تركيا فشلت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد على جميع الأصعدة سواء الصحية أو الاجتماعية، مؤكدا أنها كانت بطيئة إلى حد كبير في اتخاذ التدابير المناسبة للحد من انتشار الوباء، وحتى عند إتخاذها كان هناك سوء تنفيذ واضح لتلك الإجراءات.

وأشار "ياكيس" في تقرير لموقع "أحوال" التركي، إنه على عكس تركيا التي ظهر فيها الوباء متأخرا بالمقارنة لدول مثل ألمانيا كوريا الجنوبية، إلا أن تلك الدول اتخذت إجراءات فورية في بداية الوباء لاحتواء انتشاره، وهو ما جعلها الآن في وضع أفضل من أنقرة، التي أثبت الفيروس ضعف أنظمتها الطبية وعدم قدرتها على إجراء الاختبارات والفحوصات بشكل كاف.

وعلى المستوى الاجتماعي، يرى "ياكيس" أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان فعلت عكس ما يجب أن تكون عليه الحكومات في وقت الأزمات، حيث أوقفت البنوك حسابات التبرعات للبلديات التي تسيطر عليها أحزاب المعارضة، ومنعت الإدارات المحلية من جمع الأموال لمساعدة المواطنين المتضررين من التأثير الاقتصادي للوباء.

ووصف الدبلوماسي السابق تلك الخطوة بأنها تنم عن مدى استغلال أردوغان للأزمة لقمع معارضيه ومعاقبتهم بدلا من الوقوف صفا لمواجهتها، قائلا "إن معاقبة المحتاجين في وقت كان يجب فيه أن يتم تعبئة الجهود الإنسانية لمكافحة الوباء هو آخر شيء كان متوقعا من السلطات المركزية القيام به".

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس والانخداع فى درجات الحرارة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم السبت 18-4-2020 في الأسواق المصرية

إجراءات وقائية بين عمال «الجيزة للغزل» بعد ظهور مصابين بكورونا

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس والانخداع فى درجات الحرارة

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

فورمولا 1: هورنر يتحدث عن إنقاذ الفرق الصغيرة في ظل أزمة كورونا

تقنية جديدة لقياس استجابة النباتات للمؤثرات الخارجية

منظومة إلكترونية جديدة تساعد في التعرف على بعوض الأمراض

توم هانكس يكشف تجربة كورونا: آلام وإعياء.. واستسلام سريع

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
المزيد

الثقافة

«الثقافى الصيني» يعلن عن الدورة 2 لمسابقة «أنا والصين» للكتابة

صدور الترجمة السلوفاكية لرواية «فرانكشتاين في بغداد»

رئيس «التنمية الثقافية» يهنئ الأقباط بعيد القيامة

نبيل حلمي: جمعية مصر الجديدة تبث فعالياتها الثقافية أون لاين