جامعة أسيوط: الاكتفاء بتلقي ورقة بحثية من طلاب الفرق النهائية بالكليات

كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن استلام الجامعة لموافقة من اللواء أركان حرب وليد حمودة قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري فى رده الرسمي على طلب المقدم من إدارة الجامعة بشأن الاستعلام عن موقف طلاب السنوات النهائية ممن لم يجتازوا دورة التربية العسكرية والتي يشترط الحصول عليها قبل التخرج.وأعلن نائب رئيس جامعة أسيوط، أنه من المقرر أن يتم الاكتفاء بقيام طلاب الفرق النهائية بتقديم ورقة بحثية في أحد الموضوعات التي تحددها إدارة التربية العسكرية بالتنسيق مع الجامعة كبديل لدورة التربية العسكرية في ظل تعطل الدراسة إلى أجل غير مسمى.وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه جاري التنسيق مع المقدم محمد شعبان مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وذلك للإعلان عن موضوعات الأوراق البحثية المقترحة وآلية التقدم لها، حيث من المقرر أن يستفيد من هذا الإجراء كافة طلاب الفرق النهائية ممن سبق لهم التسجيل في الدورات الثلاثة التي قام الطلاب بالتسجيل فيها وتم إرجائها.