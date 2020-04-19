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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شعراوى يشدد على غلق الشواطئ والمتنزهات فى شم النسيم

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:44 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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شدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أى احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل أتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهري.

وأكد شعراوي، في بيان له، وجود تنسيق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن بها، للتطبيق الحاسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وحركة المرور، وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في كل المراكز والمدن والقرى، على مدار الساعة، مع الجهات المعنية، كما تتلقى الوزارة أى شكاوى بشأن عدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة "صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (www.facebook.com sotakmasmwo).

وأهاب شعراوي، بالمواطنين في كل المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة للحفاظ على سلامتهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل.

وأشار إلى أن جهود المحافظات مستمرة لرفع كفاءة منظومة ونقل المخلفات وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة وتعقيم وتطهير المنشآت والمباني والشوارع والميادين ومواقف سيارات النقل العام عدة مرات يوميًا لمنع انتقال العدوى ومواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى استمرار حملات التوعية في جميع المحافظات بمشاركة الشباب ومنظمات المجتمع المدني عن مخاطر التجمعات والأنشطة الجماعية ودورها الخطير في نقل العدوى وضرورة اتباع التعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن.

وأشاد شعراوي، ببعض المبادرات المجتمعية التي أطلقها المحافظون، خلال الأيام الماضية، لدعم العاملين في قطاع النظافة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير كمامات ومطهرات ومواد التطهير والتعقيم اللازمة لحمايتهم من انتقال العدوى إليهم أثناء أداء عملهم وتوعيتهم للحفاظ على سلامتهم وتعريفهم بكيفية استخدام أدوات الوقاية والمطهرات خلال العمل لحماية أنفسهم.

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