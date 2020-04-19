أستاذ سموم: تناول الفسيخ يمثل خطورة شديدة قد تصل للوفاة (فيديو)

قال الدكتور محيي المصري، أستاذ السموم الإكلينيكية، إن تناول الفسيخ يمثل خطورة شديدة قد تصل للوفاة، وما يزيد من خطورته أن البعض يشتري الأسماك المملحة من مصادر غير موثوقة.وأشار محيي المصري، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، إلى أن نسبة الملوحة في الفسيخ تصل إلى 17%، مؤكدًا أنها وجبة غير صحية، وأضرارها أكثر من فوائدها، حتى لو تم تصنيعه في المنزل، فهو غير آمن.وأضاف أستاذ السموم الإكلينيكية، أن من سيتناول الفسيخ رغم التحذيرات، فعليه أن يحرص على تناوله من مصدر موثوق به، ولا يزيد حجم ما يأكله عن 50 جراما أي بحجم نصف بيضة، مع وضع ليمون، لافتًا إلى أن هذا لن يقلل من خطورته بدرجة كبيرة، محذرًا أن أي مريض بمرض مزمن عليه ألا يتناول أسماكًا مملحة نهائيًا.