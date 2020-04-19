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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطوات إنتاج الأسماك المدخنة بالدقهلية (فيديو)

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:00 م
الأسماك المدخنة
الأسماك المدخنة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم؛ طقوس فرعونية توارثها المصريون منذ آلاف السنين، وكل عام لا تخلو موائد المصريين بصنوف الفسيخ والرنجة والملوحة، ويقبلون على شرائها بكثافة.

وتجولت الدستور داخل أقدم مصنع لإنتاج الرنجة بالدلتا للوقوف على مراحل الإنتاج منذ استراد الأسماك حتى بيعها على هيئة أسماك مدخنة.

ويقول حمود علي حمود صاحب مصنع رنجة، إن الأسماك تأتى عن طريق المستوردين من دول بحر الشمال " هولندا وبولندا واسكتلندا والنرويج، ثم تأتى المرحلة الثانية بفرد الاسماك وتغطيتها بطبقة سميكة من الملح.

وأضاف حمود أن بعد ذلك يتم تسييخ الأسماك وإدخالها الأفران حتى تكتسب اللون الذهبى المميز ورائحة التدخين، مشيرا إلى أن ذلك هو سبب تسميتها بالأسماء المدخنة.

وأوضح أنه يجب حفظ أسماك الرنجة بعد التعيئة فى درجة حرارة -١٨ للحفاظ عليها وعدم تغير أي من خواصها.

وعن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المصنع للوقاية من فيروس كورونا أكد صاحب المصنع انه وضع لائحة تنظيمية للمصنع تعرض العامل الذى لا يرتدى البالطو لخصم ٢٠ جنيها، وغطاء الرأس خصم ١٠ جنيهات والكمامة ١٠ جنيهات والجوانتى ١٠ جنيهات، مؤكدا أن هناك اعمال تطهير مكثفة على مدار اليوم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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