إندونيسيا تسجل 327 إصابة جديدة بكورونا و47 وفاة

سجلت إندونيسيا، الأحد، 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6575.كما أعلن أحمد يوريانتو، المسئول بوزارة الصحة، عن 47 وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 582.وجاءت البيانات بعد يوم من قول رئيس جمعية الأطباء في البلاد إن العدد الفعلي للوفيات قد يكون مثلي الرقم الرسمي المعلن تقريبا.وردًا على ذلك، قال يوريانتو للصحفين في إفادة عبر الإنترنت اليوم الأحد: "تجنبوا العبء النفسي الإضافي للأخبار الكاذبة".