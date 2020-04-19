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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

علماء يكشفون حقيقة استخراج أجسام مضادة من اللاما للقضاء على كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:41 ص
اللاما
اللاما
مروة عنبر
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توصل علماء من بلجيكا والولايات المتحدة، يعملون في معهد مقره مدينة Ghent في الشمال الغربي البلجيكي، أن استخراج أجسام مضادة من دم حيوان "اللاما" الشهير ببصقه في وجه الإنسان حين يزعجه أو يتحداه، قد يساعد بوضع حد لتفشي فيروس كورونا المستجد القاتل وقد يفتك به تمامًا.

وأوضح العلماء فى تقرير لهم، أن الإفادة من الأجسام المضادة بدم "لاما" الذي يعيش في جبال الإنديز الممتدة سلسلتها في الأرجنتين والتشيلي والبيرو وبوليفيا والإكوادور تحتاج إلى مزيد من التحقق للتأكد مما يعتقدونه، وهو أن دمه معاد كبير للفيروس، لذلك يعملون حاليًا للإفادة من الحجم الصغير لأجسامه المضادة في مختبر تابع لمعهد VIB، حيث ينشط العلماء في مدينة غنت القريبة من بروكسيل.

ونقل العديد من وسائل الإعلام الأمريكية والإسبانية والأوروبية والبريطانية، ومنها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، أن ميزات خاصة توجد في دم "اللاما" كما بدم حيوان آخر من فصيلته، منتشرة في الإنديز ومعروفة باسم Lama Pacos الباصق أيضًا بالوجوه، والاثنان هما من عائلة الجمل.

ويستند علماء المعهد إلى اكتشاف حدث في 1989 بالصدفة في أحد مختبرات جامعة Université Libre de Bruxelles ببروكسل، وعلموا ذلك الوقت أنه أجسام مضادة صغيرة جدا ومكافحة بقوة للفيروسات، ووجدوها بدم اللاما كأكبر مساعد لجهاز المناعة البشري في حربه ضد مجموعة من الفيروسات، وفقًا لما نقلته العربية نت.

والذي يميز أجسام "لاما" المضادة بدمه، هو أنها أصغر بمرات من مثلها بدم البشر، لذلك يسمح حجمها للعلماء باستخدام تقنية Nanobody Technology في قتال الفيروسات، حيث تتيح تقنية الجزيئات الصغيرة تحويل الجسم المضاد الصغير الحجم في دم الحيوان، إلى ناقل يحمل الدواء المعادي للفيروس المجهري الحجم، فيوصل الجسم المضاد اللقاح إلى الفيروس بجسم الإنسان ويجهز عليه، في عملية شبيهة بهجمات حرب العصابات تقريبًا.

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