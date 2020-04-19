«حافظ على تعافيك».. حملة لمساندة المتعافين من الإدمان أثناء الحظر

المتعافون من أنواع الإدمان المختلفة يعدون أكثر الناس تأثرا بالحظر حيث يراودهم وحش العودة للإدمان مره أخرى.وكان مجلس إدارة صندوق مكافة وعلاج التعاطي الذي يعد بمثابة حائط الصد الأول ضد الإدمان لجأ لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا وتم تجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم "29 ألف " متطوع على مستوى الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.وحفاظا على استمرارية تعافي المدمنين أطلق الصندوق برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق حملة جديدة تحت عنوان "حافظ على تعافيك " لاستمرار تقديم الدعم النفسي للمتعافين من تعاطى المخدرات خلال فترة تواجدهم حاليا بالمنازل ويتم توجيه هذا الدعم من خلال المتخصصين حيث يتم توجيه رسائل للمتعافين وأنهم أبطال حقيقيين وبذلوا جهدا كبيرا خلال رحلة التعافي.و يمكن التواصل مع الصندوق من خلال الخط الساخن" 16023 " على مدار 24 ساعة لتقديم كافة الخدمات والمشورة فى أى وقت أو من خلال متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق من خلال المتخصصين.نعمة حسن (اسم مستعار) شابه عشرينية تعمل كمهندسة هي إحدى المستفيديات من هذه الخدمات المقدمة أونلاين، وتقول لـ"الدستور" إنها عانت لسنوات طويلة جدا من الاكتئاب وقد عرضت عليها صديقتها ذات مره تجربة الحشيش وأخبرتها أنه سيخفف الاكتئاب، ولاحظت أنه هدأ أعصابها بعد تجربته، وتحولت الشابة بعد هذه المرة لإدمان الحشيش بشكل شبه يومي لدرجة أن راتبها أصبح ينتهي في الثلث الأول من الشهر.وتستطرد بأنها لجأت للمستشفى طلبا للدعم بعدما لاحظت أن الحشيش يسبب لها آلام الكلي وشكرت نعمة حملة العلاج اونلاين منوهة أنها كانت تذهب للمستشفي قبل جائحة كورونا على مضض متخفية خوفا من الوصمة الاجتماعية، ولكن العلاج الاونلاين يجعلها بمأمن عن ذلك.محمود شعبان شاب ثلاثيني حاصل علي دبلوم صناعي لجأ أيضا لإدمان الاستروكس بسبب حالته النفسية السيئة ولجأ للدعم حينما لاحظ أن الاستروكس يسبب له حاله شبيهة بفقدان الإحساس بأفعاله وارق حاد وتمكن بالفعل من الإقلاع عن الاستروكس منذ شهرين قبل جائحة كورونا.واستكمل شعبان بأن الجلوس بمفرده في المنزل ومشاعر الوحدة والاكتئاب بالإضافة لفقدان وظيفته كانت تسيطر عليه أثناء الحظر، وأصبح العودة الإدمان يلوح له في الافق لكنه لم يترك نفسه للعودة للاستروكس مرة أخرى وألتحق بجروب الحملة الاونلاين فور معرفته به.وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بأن الدعم المقدم للمتعافين عبارة عن جلسات العلاج الجماعي "أون لاين " ويقدم في هذه الجلسات مجموعة من المهارات الحياتية التى تساعدهم على التخلص من سلوكيات الإدمان واستمرارهم في التعافي والحد من الانتكاسة، فى ظل وجودهم فى المنازل لفترات طويلة، وهذه الجلسات شبيهة بالجلسات التي كانت تتم داخل المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023 " وأنه منعا للتجمعات كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا يتم حاليا تنظيم جلسات العلاج الجماعى خلال تواجد المتعافين فى منازلهم.عمرو حسن مسئول الأنشطة الفنية لصندوق مكافحة المخدرات قال إن التوقف عن تناول المخدر لفترة طويلة يحقق نسبة عالية جدا من شفاء المدمن ولكن لا بد أن يكلل هذا الشفاء بفترة الدعم والتأهيل النفسي حتى لا ينتكس الشخص ويعود للتعاطي مرة أخرى.أشار حسن في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه بالحديث عن الإدمان فهو لا يحبذ أن يضع إدمان مادة مخدرة في خانة أخطر من الأخرى لأن ذلك يوحي لمدمن المادة الأقل خطرا بأنه بمأمن وهذا غير صحيح فكل إدمان مهلك.ونوه أن المستفيدين من برامج العلاج الاونلاين وخدمات البث المباشر يصل عددهم لعشرين ٢٠ الف مريض إدمان علي مستوي الجمهورية، ويتم التركيز بشكل أكبر علي المحافظات التي لا توجد بها مستشفيات لعلاج الإدمان.والبرنامج العلاجي الذي يتم تطبيقه اونلاين مقارب للمتبع في المستشفيات حيث يحصل كل مريض علي جلستين أو ثلاث جلسات أسبوعيا ويتلقي المرضي هذه الجلسات داخل جروبات.جدير بالذكر أن هناك تضاربا بشأن أعداد المدمنين في مصر وفي تصريح سابق للدكتور "عمرو عثمان"، رئيس صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لأحد المواقع أشار فيه إلى أن نسبة الإدمان فى مصر 2.4%، ونسبة التعاطى بلغت 10%، وهى تتعدى نسبة التعاطى العالمية التى تسجل 5%.