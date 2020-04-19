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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعليم داود يطلق مبادرة جديدة للم شمل الوفديين

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:37 ص
القيادي الوفدي محمد
القيادي الوفدي محمد عبد العليم داوود
إسلام نصير
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أطلق القيادي الوفدي محمد عبدالعليم داود، مبادرة جديدة للم شمل أعضاء حزب الوفد، داعيًا الجميع إلى الاصطفاف للدفاع عن الوطن في ظل ما يتعرض له من خطر وباء فيروس كورونا المستجد ومعركة الإرهاب وسد النهضة؛ وذلك بعد احتدام صراعات داخلية في الآونة الأخيرة بين رموز حزب الوفد.

وقال داود، إنه أجرى اتصالات مع رموز الوفد بمختلف أطيافها ووجد منهم إصرار على أن لا يترك بيت الأمة في هذه الأزمات، لافتًا إلى أن لدى الجميع إصراره على حماية الحزب لأن الوطن في معركة أكبر من الخلافات السياسية.

وأضاف داود، أنه تواصل هاتفيا بالدكتور محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب، والدكتور هاني سري الدين، وعدد كبير من أعضاء الهيئة العليا وغيرهم من أقطاب الوفد، والجميع أصر على سلامة الوفد ووحدة تماسكه.

وأوضح داود، أن المبادرة جاءت من منطلق أنه عندما يتعرض الوطن لخطر كبير فإن الاصطفاف أصبح فرضًا للدفاع بالروح والدم عن الوطن، متابعًا أنه لا بد حينها أن تختفي الخلافات وتتوحد الصفوف ويسود التسامح، وهذا ما حدث في أزمة سد النهضة والوباء العالمي كورونا ومن قبل الإرهاب؛ لأن البلاد تخوض معركة على ثلاث جبهات في وقت واحد.

وأشار إلى أنه من المؤسف والمخزي أن نطرح معركة حزبية في وقت تمر فيه البلاد بأزمة ومخاطر كبيرة، داعيًا إلى لم شمل الوفديين.

وطالب داود، في مبادرته للم الشمل بتفعيل دور المجلس الاستشاري الذي شكل برئاسة عمرو موسي وعضوية رؤساء الحزب السابقين، ومنير فخر عبدالنور وغيرهم من الشخصيات المحترمة وإعادة النظر في من تم فصلهم من قيادات ورموز وفدية كان عطاء لا ينكره إلا جاحد وفي مقدمتهم الدكتور سيد البدوي، رئيس الحزب، وغيره من القيادات المحترمة أعضاء هيئة عليا، وكذلك الاستعانة بقيادات وفدية، منها منير فخري عبدالنور وطاهر حزين وياسين تاج الدين بعضوية الهيئة العليا من قبل المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب.

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